Inzaghi in conferenza: “Lukaku importantissimo. Dirigenti vicini? Si è sempre cercato di…”

Belle notizie per Simone Inzaghi , che con una formazione completamente inedita porta a casa la vittoria e i tre punti. Il ritorno al gol su azione di Romelu Lukaku e l'intesa riconfermata con il compagno di reparto Lautaro testimoniano la grande voglia dell' Inter di scrivere un bel finale di stagione. Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: " Lukaku ? Lui è importantissimo per noi. Lo avevamo preso per farci vivere delle giornate così. Poi ha avuto problemi importanti, mai avuti prima. Sta mettendo un impegno fole per tornare il Romelu che conosciamo. Oggi ottimi segnali, deve continuare così come tutti gli attaccanti che mi danno opportunità di scegliere e di avere giocatori freschi quando serve".

"La partita è stata fatta subito bene, con voglia di dominare la gara. Primo tempo siamo stati un po' lenti in circolazione, secondo tempo abbiamo mosso più velocemente la palla. Sappiamo che dobbiamo vincerne altre da qui alla fine perché in campionato siamo in ritardo. Punti Juve, cosa ne penso? Guardo la classifica attuale come la guardavo prima. La Juve è a 59 punti, andrebbe al secondo posto con una vittoria. Avevo chiesto tempi celeri per tutto il mondo calcio. Abbiamo bisogno di una classifica certa. Sappiamo che così è difficile per tutti e anche per la Juventus. Dirigenza panchina? Dirigenti sono sempre stati vicini, con noi. in trasferta e ad Appiano e si parla e si cerca soprattutto di trovare soluzioni, non colpevoli", ha concluso Inzaghi in conferenza.