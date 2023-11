Lotito: “Zielinski è sul mercato e non ha tanti compratori. Rovella non è inferiore”

Claudio Lotito ha parlato così di Piotr Zielinski, vicino alla Lazio in estate come da richiesta di Sarri

"Sarri chiedeva Ricci e Berardi. Io ho tentato di raggiungere questi obiettivi, ma ho ricevuto richieste fuori di qualsiasi logica, sia economica che in relazione all’età. Abbiamo preso Rovella che non credo sia inferiore a Ricci. Non penso che i giocatori che abbiamo preso siano inferiori a Zielinski che è ancora sul mercato e non ha compratori"