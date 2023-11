Dall’Inter al Salisburgo inseguendo un sogno: come procede la crescita di Ciardi

[...] Il modus operandi è sempre lo stesso: a 18 anni debutti in Youth League e nella seconda divisione nazionale, a 19 sei pronto per la Champions. Garanzie che, in Italia, Alessandro non avrebbe mai avuto. Centrocampista forte fisicamente, bravo nel dribbling e negli inserimenti, con l'Inter si era messo in mostra anche come esterno d'attacco. Entrato a cinque anni nel settore giovanile nerazzurro, dopo undici stagioni ha fatto le valigie per scoprire i principi del calcio marchiato Red Bull. Pressing alto, recupero palla e verticalizzazioni-lampo verso l'area di rigore. Le esercitazioni sono di gruppo oppure individuali: Ciardi, soprattutto nel primo periodo, è cresciuto tatticamente lavorando con macchinari interattivi di ultima generazione".

"Appena arrivato in Austria, Alessandro è stato aggregato alla formazione Under 18. In breve tempo è diventato un pilastro della squadra, agendo da trequartista alle spalle delle due punte. A febbraio, Ciardi ha partecipato a un torneo in Brasile, sfidando le formazioni giovanili dei migliori club del mondo. Con 7 gol si è laureato capocannoniere della competizione, con tanto di premio da esporre in bacheca. Però nel 2023-24 non ha ancora esordito, perché bloccato da una lesione al tendine di un muscolo gluteo. Il rientro è vicinissimo, le prospettive già ottime: non è da escludere che, già nella seconda parte della stagione, possa racimolare qualche minuto con il Liefering, la squadra B che milita in seconda visione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.