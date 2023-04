Marocchi: “Inter, con Skriniar errore pazzesco. Vicario? Ce lo vedo benissimo”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter a gennaio era ripartita forte, ci eravamo fatti trascinare da un ipotetico duello scudetto che non c'è stato"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi , ex calciatore, ha parlato così prima della sfida tra Empoli e Inter : "Oggi giocano diversi giocatori che hanno giocato poco: questi avrebbero potuto aiutare i titolari ad essere più freschi? E' stato fatto un errore pazzesco nel non aver ceduto Skriniar ad agosto, si sono tenuti un problema nello spogliatoio che ha contagiato anche gli altri giocatori.

Io sono felice perché il campo ha dimostrato che con Darmian al posto di Skriniar l'Inter è arrivata in semifinale: quando togli uno scontento, regali entusiasmo ad altri, è una regola del calcio. L'Inter a gennaio era ripartita forte, ci eravamo fatti trascinare da un ipotetico duello scudetto che non c'è stato: la squadra è forte ma la classifica non mente. Vicario? Tifiamo perché vada all'Inter: Handanovic si può tenere a dare consiglio, Onana si può vendere tranquillamente e con Vicario saresti tranquillo, ce lo vedo benissimo".