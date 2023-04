Inter, paradosso Champions: con il Milan è vero spareggio per il quarto posto

I nerazzurri, protagonisti di un cammino da incorniciare in Europa, non possono sbagliare oggi contro l'Empoli

Vincente e convincente in Europa, balbettante in Italia: è questa la sintesi della stagione dell'Inter. Un rendimento che da una parte esalta, ma che dall'altra mette in guardia sul rischio effettivo di non riuscire a centrare un piazzamento tra i primi 4 in campionato, con conseguente esclusione dalla Champions League del prossimo anno (a meno di non vincere la coppa quest'anno). I nerazzurri, protagonisti di un cammino da incorniciare in Europa, non possono sbagliare oggi contro l'Empoli.

Un paradosso che accomuna la formazione di Inzaghi al Milan, come scrive il Corriere dello Sport: "Non c'è una sola sicurezza nell'aria, incombe soltanto il paradosso carogna: questo derby di semifinale europeo si gioca tra due squadre che in campionato sono al momento fuori dalla zona Champions. Quinto il Milan, sesta l'Inter. [...] Tutto il mondo ormai ha capito che il paradosso è ancora più paradossale perchè la grandezza in Coppa di Inter e Milan è la fragilità in campionato".

"Mancano otto partite di serie A, della volgare e banalotta serie A, almeno per gente che ormai frequenta il bel mondo dell'èlite continentale, ma passeranno da queste otto partite le vere aspirazioni delle due semifinaliste. Otto partite con la nuvola nera di Fantozzi sopra la testa, questa ipotesi impronunciabile di restarne fuori, con quel che seguirebbe a livello economico, dato l'angosciante bisogno di entrate anch'esso condiviso in coppia dalle due società. [...] La prossima Champions va costruita qui, in serie A, poche storie. Di fatto, oltre ai due derby della semifinale europea, se ne giocherà un altro di otto partite, da qui alla fine. A naso, ha tutta l'aria d'essere uno spietato spareggio per il quarto posto. E per salvare la panchina ad almeno uno degli allenatori. Sempre che poi, alla fine, tirando le somme, non sia uno di quei surreali spareggi che eliminano tutti e due".