Empoli-Inter, formazioni UFFICIALI: c’è Handanovic dal 1′. Chance per Bellanova

Nella gara delle 12.30 della 31ª giornata di Serie A, l'Inter fa visita all'Empoli. Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, Simone Inzaghi rivoluziona la squadra in vista dei tanti impegni.

Il tecnico nerazzurro sceglie Handanovic in porta, mentre in difesa spazio a D'Ambrosio, De Vrij e Acerbi. A centrocampo riposa Barella e torna Calhanoglu dal 1', mentre Brozovic e Gagliardini completano la mediana. Sulle fasce chance importante per Bellanova a destra, mentre a sinistra c'è Gosens. Coppia d'attacco formata da Correa e Lukaku.