Sky – Inter, Zhang ad Empoli con la squadra: la sua presenza testimonia che…

C'è anche Steven Zhang insieme all'Inter nella trasferta di oggi di Empoli, lo riporta Sky Sport, che spiega come sia difficile vedere il presidente nerazzurro in trasferta in campionato e ciò dimostra l'importanza della gara: "A Empoli è presente anche Steven Zhang, ha parlato un po' con il ds Ausilio, che ha discusso anche con il ds dell'Empoli Accardi.

La presenza del presidente nerazzurro testimonia quanto l'Inter voglia far bene in campionato: non si vede infatti spesso Zhang in trasferta in campionato, questo testimonia quanto la società ci tenga a riprendere un obiettivo fondamentale, le prime quattro posizioni".