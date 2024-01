Ag. Martial: “Non lascerà il Manchester United a gennaio, resterà fino a giugno”

L'attaccante francese, in scadenza di contratto al termine della stagione, non anticiperà il suo addio ai Red Devils

Anthony Martial non lascerà il Manchester United a gennaio, nonostante le tante voci di mercato che lo volevano in procinto di cambiare aria a causa di dissapori con tecnico e società, oltre a un contratto in scadenza a giugno. Philippe Lamboley, agente dell'attaccante francese, ha voluto precisare alcune questioni riguardanti il suo assistito ai microfoni di Sky Sports: "Anthony non lascerà il Manchester United e rimarrà fino alla scadenza del suo contratto, a giugno. Quello che è stato detto su di lui è completamente falso. Non è stato escluso dalla squadra e non ha alcun problema con l'allenatore".