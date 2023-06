Materazzi: “City stratosferico. Ecco la cosa che mi preoccupa di più. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Materazzi, uno dei tanti ex giocatori che guarderanno la finale di Champions dall'Ataturk, ha parlato di City-Inter. Matrix parte con un ricordo della vigilia di Inter-Bayern: "Sicuramente abbiamo dormito. Abbiamo anche mangiato jamòn (il prosciutto iberico, ndr) perché l'avevano regalato a me e Stankovic. I primi giorni avevamo fatto i professionisti, poi l'abbiamo mangiato: ci siamo detti 'vada come vada' Rivedere gli ex compagni è stato bello, giusto che stiano qui in casa Inter che siamo tutti legati al club. Abbiamo voglia che i ragazzi nuovi ci diano una grande soddisfazione anche se sappiamo non sarà semplice. Loro sono stratosferici, ma non vince la storia altrimenti vinceremmo noi e non vincono i soldi altrimenti vincerebbero loro. La cosa che più mi preoccupa è che Pep li ha tenuti bassi perché sa che noi italiani siamo difficili da affrontare. Avrei preferito un City più sicuro di sé. Lukaku o Dzeko? È un bel rebus".