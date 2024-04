Stefano Mauri, ex calciatore e capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TVPlay.it per parlare di Milan :

"Bisogna imputare a Pioli solo gli infortuni che ha avuto, altrimenti sarebbe in lotta con l’Inter. Europa League? C’è ancora una gara di ritorno, ma credo che Pioli vada via dal Milan a prescindere dall’esito di questa stagione. Credo che sia finito di un ciclo"

"Sostituto di Pioli al Milan? Penso ad un tecnico come Conte, magari vendendo Leao e cucire una squadra intorno a Conte. Leao dà sempre l’impressione di essere svogliato, ma poi ti risolve le partite quando è in giornata. Deve fare un ultimo step di continuità per diventare un campione. Deve essere continuo anche nelle stesse partite. Gesto delle mani in faccia? Era arrabbiato per la sua prestazione"