Il difensore classe 2007 ha un contratto in scadenza a giugno: con l'Amburgo ha disputato 7 partite in Junior Bundesliga

L'Inter continua ad adocchiare talenti in giro per l'Europa e questa volta il focus dei nerazzurri finisce in Bundesliga . Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, infatti, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Karim Coulibaly, uno dei più talentuosi prospetti dell'Amburgo.

Si tratta di un difensore centrale classe 2007 con doppia nazionalità, Germania e Costa d'Avorio anche se finora ha fatto la trafila nelle giovanili tedesche. Con l'Amburgo ha disputato 7 partite nella Junior Bundesliga ma il suo contratto è in scadenza a giugno, con le trattative per il rinnovo ancora in fase di stallo. L'Inter ha invitato nelle scorse settimane Coulibaly e la famiglia a visitare le strutture del club e ci sono stati contatti anche con l'entourage per un possibile trasferimento a fine stagione a parametro zero.