Maxi Lopez sbotta sui social con Wanda: “Cosa ti passa per la testa, ti rendi conto…”

Maxi Lopez stavolta non ha gradito la decisione della ex moglie Wanda Nara. L’argentina ha fatto ritorno da Parigi insieme ai figli e a tutta la famiglia nella sua casa sul lago di Como, in Lombardia. Ecco le parole molto preoccupate di Maxi Lopez: “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi una quarantena nel mezzo di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli con un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio in Italia (in Lombardia) senza nessuna tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa proprio ora quando la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Sono indignato per il fatto che non capisci: se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non te ne sia resa conto”. Giorni fa il giocatore del Crotone si era lamentato di non poter comunicare quotidianamente con i propri figli in quarantena.