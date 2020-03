Maxi Lopez rimprovera Wanda sui social: “In questi momenti più uniti che mai, restituisci…”

Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, ha qualcosa da rimproverarle in questa quarantena. Dopo averla elogiata per aver preso e portato la famiglia a Parigi in isolamento ora il giocatore del Crotone ha un messaggio per lei. Su Instagram Maxi ha condiviso uno scatto insieme ai figli (chiaramente un vecchio scatto) e le ha di fatto recapitato una lamentela via social: “Oggi è uno di quei giorni in cui una passeggiata con i miei bambini, con gli amici, prendere un gelato e camminare senza meta, sono cose piene di valore. Mi manca abbracciare e ricoprire di baci i miei figli”, ha aggiunto. E si è scagliato contro Wanda: “Allora mamma, carica le batterie e restituisci i cellulari in modo che papà possa parlare tutto il giorno con loro, come stavamo facendo. In questi momenti della vita dobbiamo tutti essere uniti più che mai”, ha concluso Lopez.