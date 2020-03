Wanda ha lasciato Parigi con la famiglia, i fan: “Come avete fatto?” e lei: “Siamo…”

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto ritorno in Italia con tutta la famiglia, compreso il papà del giocatore e naturalmente i cinque figli. L’argentina ha condiviso uno scatto direttamente dalla loro villa sul lago di Como. Wanda sui social ha risposto anche alle domande dei follower che le chiedevano come avesse fatto a rientrare nonostante la quarantena: “Nella certificazione? (C’era scritto) Rientro a casa”. E a chi le ha fatto i complimenti per essere tornata in Italia in questo momento difficile ha risposto: “Siamo tornati a casa!”