Mazzarri: “Il Napoli ha ritrovato il gioco. Torino una parentesi. Supercoppa? Ci penso da stasera”

"Oggi è andato bene il gioco che abbiamo ritrovato in una importante settimana di ritiro, contro una Salernitana ben messa in campo. Siamo stati anche penalizzati dopo poco dal gran tiro di Candreva ma siamo riusciti a reagire". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli Walter Mazzarri dopo la vittoria per 2-1 contro la Salernitana.

"Per come siamo in emergenza numericamente - ha detto Mazzarri - è stato duro vincere oggi ma devo fare alla squadra i complimenti, viste le occasioni che abbiamo costruito possiamo dire di aver meritato questa vittoria. In molte fasi dovevamo giocare in veticale di più, ma a centrocampo le due mezz'ali erano Gaetano nella prima volta da titolare e Cajuste, che diventerà importante ma deve ancora adattarsi in pieno al nostro calcio in Italia. Ci sono tanti elementi che dopo il vantaggio della Salernitana potevano demoralizzarci ma invece abbiamo giocato tanto e costruito occasioni da gol. Il possesso palla ritrovato indica come Torino è stata una parentesi, perché anche quando perso contro altre squadre abbiamo sempre giocato il nostro calcio, a Torino è stato diverso".