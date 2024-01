"Pensiamo a far risultato domani. Basta poco per passare da un momento negativo a positivo e viceversa", dice Pioli

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, Stefano Pioli ha risposto così alla domanda in merito al Milan in ottica scudetto:

"Inzaghi e Allegri mettono il Milan nella lotta scudetto? Sono tutti molto bravi, ma al momento non siamo in quella lotteria lì. Siamo nella nostra lotteria, di pensare a vincere le partite per migliorare il girone d'andata".