"Mark Van Bommel, 47 anni, olandese, il Milan lo conosce bene. Arrivato in rossonero a fine carriera, nel gennaio 2011, vinse lo scudetto con Ibra e pianse nel giorno dell’addio, dicendo: «Magari tornerò da allenatore». È un’ipotesi. Conosce lingua e calcio italiano: un doppio vantaggio rispetto ad altri candidati più «prestigiosi» come Julen Lopetegui, 57 anni, spagnolo, non un ragazzino ma dal curriculum discretamente lungo (Spagna, Real Madrid, Siviglia, Wolverhampton), anche se poi ha sempre sofferto i palcoscenici più esigenti. L’idea Milan lo stuzzica, ma c’è anche la Premier. Diversamente Paulo Fonseca, 51 anni, portoghese, ora al Lille, conosce la serie A. Piace per profilo internazionale e calcio offensivo. Sul tavolo c’è anche il dossier di Domenico Tedesco. Infine c’è il gruppo degli «altri», che potrebbe allargarsi ulteriormente, visto che il casting resta aperto a nuove candidature, come filtra dal Milan. Il nome di Antonio Conte , che convince i tifosi ma non la società, sta lì".