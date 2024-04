"Ci si aspettava una mossa tattica a sorpresa di Pioli e una partenza a razzo del Milan, invece non accade né l'una né l'altra cosa. All'Olimpico è invece la Roma a partire in quarta, replicando la strategia dell'andata che prevedeva El Shaarawy sulla fascia di Theo e Leao. Il Milan non prende alcuna contromisura per il solito peccato di supponenza e De Rossi ha vita incredibilmente facile. Il destino vede il buon approccio della Roma e provvede a premiarlo", analizza Libero.