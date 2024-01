Milenkovic e quell’Inter sfiorata più volte. Al suo posto oggi brilla Pavard

Uno è stato più volte vicino all'Inter, l'altro è stato il grande colpo dell'ultimo mercato nerazzurro: Nikola Milenkovic e Benjamin Pavard si affrontano questa sera in una sfida che, per certi versi, li lega a un filo comune. La Gazzetta dello Sport ripercorre le vicende dei due difensori: "Uno poteva stare felicemente nelle terre dell'altro. Nikola Milenkovic, non una ma almeno tre volte nel recente passato, è stato vicino a vestirsi di nerazzurro e a giocare lì dove ora governa Benjamin Pavard. L'Inter ha per mesi valutato un'alternativa per cautelarsi dai mal di pancia di Milan Skriniar, ma il nome del difensore serbo da caldo non è mai diventato bollente.