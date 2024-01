Pavard impressionante, giocatore totale: lnter, investimento azzeccato. E i tifosi lo adorano

Pavard ha cominciato ad ampliare il suo raggio d'azione sfruttando gli anni vissuti in una posizione più esterna e ha cominciato a diventare un'arma offensiva in più. Quindi Pavard supporta, spinge e si propone spesso a sostegno della mezzala o dell'esterno come uomo in più in fase di possesso. Non è appunto un caso che contro il Napoli sia stato lui ad arrivare sul fondo e servire il passaggio decisivo a Lautaro Martinez (...). Dove può arrivare Pavard è difficile da immaginare, ma l'impressione è che l'apice sia ancora da scoprire. Intanto l'investimento è più che centrato: i tifosi lo adorano, Sommer è al sicuro e ora pure le punte dell'Inter cominciano a vederlo come un possibile innesco per loro. Più che difensore, è un difensore totale: un giocatore totale".