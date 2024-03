Il Monza vince grazie al gol di Maldini a dieci minuti dalla fine. Per il Genoa la seconda sconfitta consecutiva

Nell'ultimo anticipo del sabato di questa ventottesima giornata di Serie A, il Monza espugna Marassi. In una gara ricca di gol, la squadra di Palladino riscatta il 4-1 contro la Roma e batte il Genoa 3-2. Monza che chiude il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Pessina e Dany Mota.

Nella ripresa il Grifone si riversa in attacco e con Gudmundsson e Vitinha rimonta il doppio svantaggio. A dieci minuti dalla fine, Daniel Maldini riporta in vantaggio i brianzoli. Il Genoa, alla seconda sconfitta consecutiva, rimane fermo al dodicesimo posto in classifica. Il Monza scavalca il Torino e si piazza al decimo posto.