Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Bologna. "Vi ricordate quando abbiamo magnificato la cavalcata del Napoli? L'Inter ha quattro punti in più, ha segnato 6 gol in più e ne ha subiti 7 di meno, è fantascienza pura. Ora tutti stiamo aspettando la partita di mercoledì, se riuscirà a passare, e ha le carte in regola per farlo, da lì in poi Inzaghi, che lo sa fare, deve gestire le forze dei suoi giocatori".