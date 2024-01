Monza-Inter, Palladino contro i nerazzurri non potrà contare sull’ex Di Gregorio

L'allenatore dei biancorossi, Raffaele Palladino, nei giorni scorsi ha perso Josè Machin per la convocazione in Coppa d'Africa ma sa di poter disporre a gara in corso del talento di Valentin Carboni, di proprietà nerazzurra. Eppure in avvio il tecnico del Monza dovrebbe affidarsi all'usato sicuro di Andrea Colpani e Dany Mota Carvalho, nel tandem a ridosso di Lorenzo Colombo, terminale offensivo designato. Il neo acquisto Daniel Maldini - arrivato in settimana dall'Empoli - potrebbe vivere a gara in corsa il suo derby con i nerazzurri al debutto in biancorosso, lui che è di proprietà del Milan.