"Millimetrica la posizione regolare di Lautaro sulla terza rete nerazzurra, in campo l’assistente numero due, Di Gioia, resta giù con la bandierina, ma lo sfidiamo ad aver visto la punta del piede destro di Touba che teneva in gioco l’argentino al momento del tocco di Frattesi. Questione di millimetri. Ampiamente in gioco Lautaro al momento del servizio di esterno di Asllani in occasione della rete dello 0-1: lo tiene in gioco (di molto) Baschirotto, pochi problemi per l’assistente numero uno, Marcello Rossi. Non lineare la tenuta disciplinare di Doveri: e se è corretto il giallo per Sansone (trattenuta a Bisseck), è esagerato quello per Asllani, si ferma a diversi centimetri da Rafia, contatto (leggero) successivo".