L'attaccante nigeriano figura nella lista dei convocati di Calzona, ma la sua presenza in campo è ancora in dubbio

Nella lista dei convocati del Napoli per la sfida di questa sera contro l'Inter c'è anche Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano era a rischio per dei problemi muscolari, ma alla fine ce l'ha fatta a rendersi disponibile. Questo, però, non significa che sarà della partita: secondo Il Mattino, il tecnico Calzona avrebbe deciso di non rischiarlo. Troppo alto il rischio di perderlo per questo finale di stagione: "Stasera il Napoli va all'assalto della prima delle dieci finali senza la sua stella, Osimhen. Convocato ma alle prese con dei guai fisici. I soliti".