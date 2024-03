Primo incontro con l'agente — "È evidente come il ciclo in casa biancoceleste, avviato proprio da Inzaghi nel 2016, stia volgendo al termine, in estate partiranno diversi senatori. Fra questi, anche per questioni ambientali - vedi quanto accaduto a Roma venerdì -, Immobile, un giocatore che l'attuale tecnico nerazzurro ha esaltato ai massimi livelli. [...] Oggi l'addio sembra scontato, nonostante un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 4 milioni più bonus.

Martedì nell'albergo dove la dirigenza nerazzurra ha incontrato l'agente di Lautaro Martinez, c'è stato un via vai di procuratori e fra questi è passato pure Marco Sommella che cura gli interessi del centravanti della Lazio. L'agente ha voluto sondare il terreno, capire se l'Inter possa essere interessata, sapendo di avere una possibile sponda in Inzaghi".

Il parere di Inzaghi — "Immobile il 20 febbraio ha compiuto 34 anni, sembra ormai in fase calante, ma Inzaghi è convinto che da alternativa a Lautaro e Thuram il suo "vecchio" attaccante possa ancora dare il suo contributo. Dei ragionamenti, dunque, verranno fatti. Non c'è ancora un trattativa con la Lazio, l'Inter ora valuterà pro e contro di un'eventuale operazione, ricordando però la felice esperienza avuta con un altro veterano in uscita dal club biancoceleste, Acerbi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.