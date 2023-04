Nesta: “Inter più completa del Milan. Flop in campionato? Anche io a fine carriera…”

Alessandro Nesta , intervenuto ai microfoni di Prime Video, ha parlato così del derby in semifinale di Champions League: "Sarà un derby teso, si aspetta questo tipo di partita da tempo, l'ho vissuto e saranno settimane complicate. È stato un calendario favorevole alle italiane, dall'altro lato c'è un calcio importante"

"Calo Inter in campionato? E' qualcosa di mentale, alcuni giocatori trovano stimoli in Champions. Anche a me è capitato, soprattutto a fine carriera. Quando c'era la Champions era qualcosa di speciale. Chi era al Milan da più tempo li ho visti male, Ambrosini ma anche Maldini. Ma se ne parla ancora oggi. L'Inter ha una rosa più completa del Milan ma il Milan è più concentrato, a livello mentale a Napoli è stata super"