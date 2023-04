Julio Cesar: “Inter, mi aspetto svolta anche in campionato. Zhang? Rispetto a Moratti…”

"Dopo tanti anni è bellissimo per l'Inter, chi ha l'opportunità di raggiungere questo obiettivo sa cosa si prova, è il momento di godere perché è una cosa meravigliosa. Zhang ci teneva a questo traguardo, sta vivendo un sogno: è un ragazzino e vive da tifoso, non era abitudine di Moratti stare vicino alla porta dello spogliatoio ma quello di Zhang è un bel segnale"

Sul derby

"Dall'Inter mi aspetto l'atteggiamento che stanno avendo in Champions League. Non stanno facendo bene in campionato, in Champions sono tosti e maturi. Il derby è speciale, sono un po' invidioso dei ragazzi. E da ex portiere avremo due grandissimi portieri, sarà una grande sfida tra i pali"