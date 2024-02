"... Uniche note negative della serata, l’ammonizione presa da Bastoni (che, essendo diffidato, salterà la gara con il Genoa: in panchina si sono molto arrabbiati con lui per la leggerezza) e soprattutto l’infortunio patito da Frattesi proprio facendo un piccolo balzo per deviare in porta il pallone del poker: neanche il tempo di esultare che il sorriso sulla sua faccia si è trasformato in una smorfia di dolore con annessa richiesta di essere cambiato tra lo stupore un po’ di tutti (il centrocampista era in campo da appena undici minuti...)".