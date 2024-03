Arrivato a Milano la scorsa estate per sostituire Onana, in poco tempo Sommer ha spazzato via qualsiasi dubbio sulla bontà di questo cambio tra i pali della porta dell'Inter e fatto dimenticare il camerunense, nel frattempo travolto da difficoltà e critiche al Manchester United. Secondo La Gazzetta dello Sport, un'operazione da 8 in pagelle per i nerazzurri: "Onana-Sommer è stato l'incastro più riuscito del mercato, ha conciliato i conti dell'Inter e le esigenze tecniche di Simone Inzaghi.