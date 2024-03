Il portiere potrebbe scendere in campo già nel match di lunedì sera contro l'Empoli, dovrà tornare in gruppo nei prossimi giorni

Dopo aver recuperato, grazie all'assoluzione, Acerbi per la partita di lunedì sera contro l'Empoli a San Siro, arrivano altre buone notizie per Inzaghi. Oggi la ripresa degli allenamenti, ma ci sono buone speranze per Sommer dopo il problema alla caviglia.

"Cresce l’ottimismo per Yann Sommer. Il portiere svizzero, reduce da una distorsione alla caviglia destra accusata nell’amichevole contro la Danimarca, ieri è salito ad Appiano con gli altri infortunati (e qualche compagno che ha rinunciato all’ultimo giorno libero) per svolgere terapie e accelerare in ogni modo il ritorno in campo. Con l’Empoli si gioca lunedì sera, quindi basterebbe tornare in gruppo nel weekend. Oggi, alla ripresa, saranno a pieno regime anche Carlos Augusto e Sensi. Tempi più lunghi invece per Arnautovic e De Vrij che salteranno anche la trasferta di Udine (8 aprile). Nel mirino Inter-Cagliari del 14", riporta La Gazzetta dello Sport.