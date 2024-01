Ordine: “Inter pimpante a Monza: ho come l’impressione che Inzaghi…”

"Credo che l'Inter abbia in testa solo due competizioni: campionato e Champions", commenta Ordine in vista della Supercoppa

"Non vedo gli allenamenti di Appiano Gentile ma ho come l'impressione che Simone Inzaghi abbia fatto, nelle due settimane di libertà senza impegni di Coppa Italia, un richiamo di preparazione. Ho visto a Monza un'Inter pimpante rispetto a Genoa e Verona, credo sia la mossa giusta in vista dei prossimi impegni. Credo che l'Inter abbia in testa solo due competizioni: campionato e Champions, l'unica vera difficoltà sarà il recupero con l'Atalanta fissato tra le due sfide con l'Atletico Madrid. Quando ha scollinato quella, arrivederci e grazie"