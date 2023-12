De Paola: “La vittoria Inter con la Lazio non mi ha impressionato, è nell’ordine delle cose”

"Questa Lazio non sembra una squadra di Sarri. Lo stesso allenatore ha offerto un assist al bacio per criticarlo, parlando di un secondo posto farlocco. Tu allenatore puoi arrivare a dire una cosa del genere? La Lazio ha meritatamente conquistato il secondo posto, che vuol dire demerito delle altre? Se sono impegnate in Europa, non è detto che vengano meno in Serie A. Le dichiarazioni di Sarri sono un boomerang e creano imbarazzo anche all’interno della squadra. Penso che Sarri sia diventato deleterio per la sua squadra. Non ci sto con la narrativa di Sarri santone, dice delle corbellerie. Ha ragione a dire che cosa? Tutti hanno delle situazioni complicate, dove sta la sua ragione?".