Cesari: “Loftus-Cheek-Kristensen come Darmian-Dani Mota: per me non è rigore”

L'analisi di Graziano Cesari ai microfoni di Pressing: "Dani Mota-Darmian? Per Rapuano è rigore, per me no"

"Loftus-Cheek viene toccato da Kristensen. Lo colpisce? Lo sente il giocatore del Milan? Gli impedisce di continuare l'azione? Per il VAR non è assolutamente punibile, è un campo minato. 24 ore prima hanno dato rigore al Monza. Dani Mota cade dopo il contatto con Darmian. Per Rapuano è rigore, guardate la differenza di valutazioni tra due situazioni simili. Evidente che ci sia soggettività, ognuno di noi giudica l'intensità in maniera diversa. Dobbiamo abituarci al criterio soggettivo, per me non è rigore"