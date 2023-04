Padovan: “Inter monocorde e bipolare: errore Bastoni inammissibile. Inzaghi…”

"L'Inter non segna o segna poco, è tornata a giocare sì per occasioni ma il gioco non è condotto con efficacia. Vero che ci sono tante occasioni ma c'è sempre qualcosa che porta l'occasione ad essere vanificata, si parte da una condizione psicologica infelice, l'Inter è bipolare. Non c'è paragone tra Campionato e Champions, si concretizza in tanti errori sottoporta, alcuni errori difensivi, un gioco asfittico e qualche pausa durante la partita. Le parate di Di Gregorio di ieri sono 2 e mezza, troppo poco per pensare che l'Inter meritasse di vincere, l'Inter è monocorde, convinta che il ritmo iniziale sia sufficiente e non cambia mai registro. Se Inzaghi va in finale di Champions salva la stagione o altrimenti per l'Inter sarà il patatrac, il destino non si limita al campo ma c'è di mezzo il futuro dell'Inter"