Inter, Padovan sul post Inzaghi: “Ci sarebbe un’opzione ancora più probabile di Conte”

Giancarlo Padovan , giornalista, ai microfoni di Sky Sport ha avanzato l'opzione Thiago Motta per l'Inter: "Se l'Inter cambierà, Thiago sarà un'opzione ancor prima di Conte che mi sembra un'opzione francamente del tutto impossibile"

"Su Thiago Motta ci potrebbe essere anche il PSG, lì è un idolo, è un ex giocatore che ha lasciato grandi ricordi e non mi sorprenderei se facesse un salto apparentemente così clamoroso. Qualora restasse in Serie A, però, avrebbe tante possibilità di andare su altre panchine importanti del nostro campionato"