Padovan: “Caso Lukaku, Juve tutto bene tranne una cosa: scusarsi con Romelu”

Giancarlo Padovan torna sul caso Romelu Lukaku sulle colonne di calciomercato.com. Ecco il pensiero del noto giornalista sulla vicenda e in particolare su quanto fatto dalla Juventus: “La Juventus ha detto bene e con chiarezza quel che tutti si aspettavano, tranne omettere una cosa: le scuse, a nome dei tifosi non razzisti della società juventina, al calciatore belga dell’Inter.

Non voglio assolutamente sminuire quelle che rimangono le condivisibili decisioni della società: essersi messa a disposizione delle forze dell’ordine per individuare i responsabili degli atteggiamenti razzisti della sera prima, sostenendo che nei confronti dei colpevoli verrà applicato il cosiddetto “codice di gradimento”. Ricordare le iniziative adottate in un recente passato in cui la Juventus ha cercato e cerca di sensibilizzare i tifosi su un tema tanto sensibile. Promettere che l’accaduto non passerà sotto traccia e, meno che mai, sotto silenzio.

Tutto giusto e al momento giusto. Ma le scuse a Lukaku, ancorché non richieste, avrebbero dato una connotazione diversa alla brutta faccenda. La Juventus non è, né vuole essere, un club qualsiasi. Non è, né vuole essere, solo la società chiamata a frequentare le aule dei tribunali penali e sportivi. È il club che si vantava o si vanta di avere uno stile in grado di fare la differenza. Per non omologarsi, sarebbe bastato una frase conclusiva al comunicato: scusa, Romelu, qualcuno ha gravemente sbagliato, ma i tifosi veri stanno dalla tua parte. E noi con tutti loro”, le parole del giornalista.