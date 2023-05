Padovan: “Lautaro Martinez da Pallone d’Oro se l’Inter vince la Champions”

“Lautaro da Pallone d'Oro se l'Inter vince la Champions”. Lo afferma Giancarlo Padovan , che ha elogiato la super stagione del centravanti nerazzurro sulle colonne di calciomercato.com. “Forse non è il caso di fantasticare, ma se l’Inter dovesse vincere la Champions League e, magari, Lautaro Martinez lasciasse il segno, come è accaduto mercoledì sera, contro la Fiorentina, in Coppa Italia, chi non lo candiderebbe almeno al podio del prossimo Pallone d’Oro?

Certo, il discrimine per salire sul proscenio internazionale, è firmare la notte di Istanbul con un gol e con la vittoria della propria squadra. Come molti hanno capito, soprattutto dopo la prestazione in Coppa, con la Fiorentina, resto prudente, per non dire scettico, sulle percentuali di successo dell’Inter. Ma chi ha giocato (e allenato) un po’ più di me, continua a ripetere che una finale è una storia che comincia senza sapere mai l’ultimo capitolo”, si legge. Dopo la vittoria ai Mondiali con la sua Argentina, Lautaro vuole anche la Champions League con l’Inter.