Lukaku: “Premier? Non ero più felice, in Italia sto bene. Infortunio? La gente non sa che…”

Decide Lukaku — Se ho commesso un errore? Quello è un mio errore. Non di qualcun altro e non metterò la mia vita in altre mani. Prendo io le mie decisioni.

Anderlecht? Ho iniziato quando avevo 16 anni e ora ne ho 30: quanti gol ho segnato. Si, davvero tanti gol. Anche mio padre è stato un giocatore professionista, ma io ho vissuto un po’ da emarginato e quella stessa rabbia, dal profondo, mi ha aiutato sul campo. E quegli obiettivi sono cresciuti, moltiplicandosi. Quello che contava, già a 16 anni all’Anderlecht, erano i miei gol.

Addio Premier — Non ero più felice in Inghilterra. Volevo qualcosa di nuovo, qualcosa mi mancava e perciò sono andato via. La mia mente era altrove. Sentivo di non riuscire ad evolvere me stesso. Avevo dato tutto e per questo ho lasciato la Premier League e l’Inghilterra: perché non ero più felice. Poi ho pensato: e ora dove vado? In Italia! La mia famiglia sta bene qui.

L'Inter e lo scudetto — Primo anno all’Inter? Se non avessi vinto niente, nessun trofeo, sarei veramente amareggiato. È così per me, il mio obiettivo è vincere. Arrivati a quel punto della mia carriera avevo segnato tanti gol, ma non avevo vinto niente. Era molto difficile per me.

Inter? Al mio primo anno non avevamo vinto, mi dava una sensazione acida. Ma non puoi stare fermo, devi spingere e vedere quello che puoi fare. E poi siamo diventati campioni. Sapevo che avremmo vinto sin dal primo giorno, negli allenamenti tutti erano motivati. Avevo un obiettivo, sentivo che ero arrivato al livello successivo e mi avrebbe aiutato. E alla fine è successo e ho detto: "Ce l’abbiamo fatta". A volte hai bisogno di un momento così nella vita. Spero che tutti abbiano quel momento nella vita, dove arrivi dove vuoi essere.

Scudetto? Ricordo di aver mostrato le mie emozioni sul campo per la prima volta. Emozioni reali, di gioia, ero super felice.

L'infortunio — Sono un motivatore, parecchio “vocale”. Nello spogliatoio prima della partita, durante gli allenamenti, è per via della mia personalità. Se c’è qualcuno che deve dire qualcosa e fare un passo avanti, lo faccio io.

Infortunio? Quello che la gente non sa è che mi sono fatto fatto male al polpaccio, dietro il ginocchio, in allenamento prima della Cremonese. E quelli sono i primi mesi dove non potevo giocare e mi hanno fatto pensare: “Potrei continuare la riabilitazione per potere giocare più a lungo”. Questo è il brutto di iniziare la carriera giovani, non ci sono molte persone di cui posso parlare di questo.

Faccio 30 anni quest’estate, sono stati 13 anni di carriera. Alcuni giocatori non arrivano a 13 anni di carriera. Ho più di 100 presenze, tanti gol. Ho fatto tutte queste cose e penso “Cazzo!”. Hazard ha avuto i miei stessi infortuni, a 30 anni come me. Io amo il calcio, ma quanto calcio è buono per il fisico e la mente. A settembre quei quattro giorni di riposo potrebbero farmi bene, poi allenamento, poi ancora riposo per provare a giocare il più a lungo possibile.

La Nazionale e Romeo — La Nazionale è un onore e sarà sempre lì, anche se fosse panchina per 90 minuti, trattamenti ed iniezioni pur di giocare. E ne pago oggi le conseguenze. Vince si è ritirato a 34 anni. Non voglio quello. Non voglio il mio fisico distrutto. So di pesare 102 kg e di sprintare sempre, calciato e spinto ogni partita. Sono occupato nel mio impegno in Italia.

La mattina Romeo entra nella mia stanza, vado a lasciarlo a scuola e vado dritto agli allenamenti. Poi torno a prenderlo a scuola, è molto importante per me. Il martedì e giovedì si allena. Passa molto tempo all’Inter. Come va? No comment (ride, ndr), lo proteggo è la migliore cosa da fare. Nessuna pressione. Quanto esco ci sono alcuni ristoranti che frequento con altri giocatori, oltre a quello la mia famiglia è felice qui è molto importante. Anche mio figlio, per me è super importante”.