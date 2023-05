Zenga: “Lautaro impressionante, ancora ricordo che Spalletti di lui mi disse che…”

L’ex portiere Walter Zenga ha parlato così della vittoria in Coppa Italia dell'Inter e di Lautaro Martinez in particolare

In collegamento a Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia, l’ex portiere Walter Zenga ha parlato così del momento dei nerazzurri. “Le vittorie sono sempre benvenute. In questo momento specifico, prima di altre due partite di Serie A e della finale di Champions, la vittoria è importantissima per il morale. Ma c’è da sottolineare che la Fiorentina ha fatto una grandissima partita, questo forse dà ancora più valore alla forza dell’Inter.