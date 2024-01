Veniamo al rigore di Firenze parato da Sommer: è stato bravo il portiere dell'Inter o l'errore è tutto di Nico Gonzalez?

"Allora, il rigore di Nico è come quello di Giroud contro il Bologna: io non capisco questi rigoristi che devono tirare piano per spiazzare il portiere... I rigoristi bravi tirano una botta nell'angolo e lì il portiere può fare ben poco. Adesso i portieri ti conoscono, stanno fermi e si muovono battezzando l'angolo giusto. Io se fossi un allenatore direi semplicemente ai miei giocatori di tirare una bella botta e così tutto diventa più difficile per chi deve parare, tanto se la metti nell'angolo quanto se la tiri forte centrale. A meno che resti fermo è impossibile prenderla".

Ma era rigore quello di Sommer su Nzolà?

"Venti anni fa quello non era mai rigore, assolutamente. E' capitato anche a me di uscire e prendere palla e poi l'attaccante e lo stesso attaccante non protestava... Adesso questi sono rigori moderni, come dice Mourinho... Cose assurde, il rigore deve essere un fallo eclatante. Vale anche per i pestoni, ad esempio...".

Questa è la settimana che porta a Inter-Juve: cosa prevedi e quale è il giudizio sulle due squadre?

"Sono due squadre che lotteranno fino alla fine, lo scudetto è sicuramente affare loro. L'Inter ha più qualità, come rosa è più forte, però la Juve non molla mai, è una sua caratteristica. Darà filo da torcere sino alla fine, perché ha solo il campionato e la Coppa Italia che però leva molte meno energie della Champions. Prevedo una lunga battaglia, spero che vinca l'Inter, ma sarà difficile perché la Juve è affamata

