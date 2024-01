"Non bastano i 14 milioni prospettati dal West Ham la scorsa settimana e neanche i 20 messi sul piatto dalla Fiorentina nelle ultime ore. Valentin Carboni oggi per l’Inter è un giocatore incedibile". Apre così Tuttosport il suo focus su Valentin Carboni, sul quale alcuni club hanno provato l'assalto in questi ultimi giorni di mercato, trovando però un muro invalicabile davanti. Si legge: "E se non ci saranno tsunami societari a stravolgere i piani della dirigenza o delle offerte oggettivamente irrinunciabili - quindi superiori probabilmente ai 35 milioni -, l’Inter non si sederà ad ascoltare proposte per il 18enne di Buenos Aires neanche in estate.