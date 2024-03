Parolo: “Gol da terzo a terzo immaginato per come gioca l’Inter. Inzaghi…”

«Se fai gol con Bisseck e Bastoni paghi una cena a tutti». Marco Parolo è stato un veggente. Aveva chiesto a Inzaghise poteva mai arrivare un gol così e effettivamente, contro il Bologna, è arrivato. L'ex giocatore della Lazio su DAZN ha commentato così: «Il mister dice che sarei potuto diventare un bravo allenatore? Abbiamo sempre avuto un rapporto in cui si parlava anche della parte tattica. Avevo immaginato si potesse fare per come gioca l'Inter, per come gli uomini si muovono. Avere Bastoni che ha qualità, i cross che arrivano è importante saperli sfruttare. Ha trovato i giocatori che lo fanno con continuità».