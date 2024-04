"Mancini? Sicuramente ha sbagliato, ma sono situazioni non facili da gestire, essere razionale in quei momenti non è semplice e non voglio condannarlo com'è stato fatto. Vanno vissute certe emozioni". Lo ha detto Simone Perrotta, campione del mondo del 2006 con l'Italia ed ex Roma, a margine della presentazione degli Europei di calcio del 2024 presso l'ambasciata della Repubblica Federale Tedesca nella Capitale.