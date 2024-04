A volte la frenesia e l’eccesso di ansia ti possono fregare, le grandi squadre sanno accontentarsi e un pareggio non avrebbe certo allontanato lo scudetto. L’Inter no, voleva solo vincere

Esplosione di gioia in casa Inter al gol risolutivo di Davide Frattesi contro l'Udinese. Ma il Corriere dello Sport riavvolge un pochino il nastro e rivive i minuti precedenti all'esultanza nerazzurra, con un retroscena: "Minuto 88, l’Inter attacca, ma non riesce a sfondare il muro dell’Udinese. Inzaghi davanti alla panchina apre le mani e ripete il gesto tre o quattro volte, cercando di farsi vedere da tutti i suoi giocatori. «Calma, calma» è l’invito. Simone allarga le braccia, ecco l’altro consiglio: cercare l’ampiezza e spostare la palla sulle corsie esterne .

A volte la frenesia e l’eccesso di ansia ti possono fregare, le grandi squadre sanno accontentarsi e un pareggio non avrebbe certo allontanato lo scudetto. L’Inter no, voleva solo vincere. «Il quarto uomo stava per comunicare i sette minuti di recupero. Thauvin era limitato da problemi fisici e l’Udinese aveva finito i cambi. Sapevo che avremmo avuto ancora tempo per segnare» il racconto di Simone, il condottiero dell’Inter a un passo dalla seconda stella. Sarebbero passati cinque minuti sino all’imbucata di Barella, il destro di Lautaro respinto dal palo e il tap-in di Frattesi a porta vuota".