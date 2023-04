Piccinini: “Inter all’andata mi ha sorpreso, ma per la prestazione. Benfica era favorito”

"Non mi aspettavo un'Inter così. Il Benfica lo seguiamo dal preliminare e per tutta la stagione ha dominato le gare ed espresso un grandissimo calcio. Qualità, tecnica, agonismo e onestamente con l'Inter che balbetta in campionato, Il Benfica era la favorita. C'era grande preoccupazione in casa Inter. Sono stato sorpreso più che dal risultato, dalla prestazione. L'Inter ha dominato il Benfica in ogni parte del campo. Sulle seconde palle arrivava sempre prima l'Inter e ripartiva con grande qualità. Risultato giusto, il potenziale dell'Inter è alto. Non può essere solo un discorso di motivazioni, i professionisti le devono trovare le motivazioni. Ora ha un vantaggio importante da gestire e il Benfica ha perso 6 punti sul Porto in campionato. Ha come primo obiettivo il campionato, ora l'Inter è strafavorita".

"Il Benfica giocherà con leggerezza, verrà a San Siro a giocarsela. L'Inter deve fare una partita da squadra dominante, se lascia la palla al Benfica può diventare pericolosa. Non bisogna lasciarli l'iniziativa, l'Inter può rischiare qualcosina andando a pressare. Se pressati commettono errori in difesa. In queste partite qui serve coraggio. L'Inter in campionato si concede troppe pause, in Champions non ha mai deluso. In una partita del genere punterei su Lukaku. Quando un giocatore sbaglia occasione vuole dire che se le crea. Ha grande rivalsa, anche se sembra che non verrà confermato all'Inter. Lautaro ha speso molto al Mondiale anche dal punto di vista mentale, un mese di full immersion. Ci sta che si prenda qualche pausa. Ora deve venire fuori il grande campione. Saranno importanti i primi 30', l'inter deve ripetersi senza paura. Bravissimi in Champions, poi perde in campionato ed è colpa di Inzaghi".