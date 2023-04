CdS – Inter, via Onana e non Dumfries? La scelta si spiegherebbe così

Via André Onana e non Denzel Dumfries a fine stagione? L'Inter potrebbe fare questa scelta. Il Corriere dello Sport spiega perché: "Non è una bocciatura. Tutto il contrario: l’ingaggio e poi la promozione titolare di Onana si sono dimostrate tra le migliori mosse di questa tormentata stagione. Solo che se ne sono accorti anche in Premier League: soprattutto il Manchester United e, in secondo piano, il Chelsea. Guarda caso le stesse squadre che si erano fatte avanti nei mesi scorsi per Dumfries".