Pizzi: “In Supercoppa l’Inter deve dare prova di forza. Lazio da prendere con le molle”

L'ex calciatore dell'Inter Fausto Pizzi ha fatto queste considerazioni in vista della partita contro la Lazio in Supercoppa Italiana

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Fausto Pizzi ha fatto queste considerazioni in vista della partita contro la Lazio in Supercoppa Italiana:

Inter-Lazio, come vede la sfida?

"La Lazio è capace di far giocare male gli avversari, sa difendere in maniera organizzata e può far male davanti. E' una partita da prendere con le molle per l'Inter".