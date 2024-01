Sanchez-Inter, retroscena sul ritorno a sorpresa: “Fece prima una promessa a Inzaghi”

"Qualche incomprensione di troppo, le lamentele social per il poco spazio, consigliarono l’addio. A sorpresa, però, ecco il ritorno alla Pinetina, nato dalla promessa a Inzaghi di accettare ogni decisione. Beh, quella promessa finora è stata senz’altro rispettata. Anche perché Sanchez avrebbe poco da recriminare, alla luce di un contributo alla causa davvero ridotto e che, nei numeri, è circoscritto ai due gol segnati in Champions".

