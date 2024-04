Come di consueto sono quattro i giocatori candidati: si tratta di Alessandro Bastoni, diventato un fattore fondamentale anche in fase offensiva grazie ai suoi assist -arrivati contro Bologna, Napoli e Empoli nella prima partita di aprile -, Yann-Aurel Bisseck, match-winner contro il Bologna e protagonista di prestazioni solide e convincenti, Federico Dimarco, autore del suo primo gol in Champions League contro l'Atletico, e Yann Sommer, che ha ottenuto un clean sheet contro il Bologna e si è esibito in parate straordinarie contro Genoa e Atletico.